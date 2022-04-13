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حسام حسن يرد على تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا بنشر صورة دون تعليق

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حسام حسن
Native
Teads
الأربعاء، 13-04-2022 10:03 ص

علق حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري السابق علي قرار اتحاد الكرة لتعيين ايهاب جلال المدير الفني لبيراميدز السابق لقيادة المنتخب الأول خلفا ل كارلوس كيروش.
ونشر حسام حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لـ علم مصر.
وقرر مجلس ادارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تعيين  إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر بعد التصويت من مجلس الإدارة على تعيين مدرب مصري.
واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى سيتم إعلانه خلال الساعات المقبلة.
وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.
ولجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.
 

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