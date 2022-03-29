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الحكم على أستاذة جامعية كويتية «عرضت البلاد لخطر قطع العلاقة مع مصر»

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الثلاثاء، 29-03-2022 12:45 م

أصدر القضاء الكويتي، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي ببراءة الدكتورة الجامعية، صفاء زمان، من تهم أمن الدولة الموجهة إليها بخصوص قضية الإساءة لمصر.
ونقلت صحيفة "المجلس" عن المحامي علي الصابري قوله: "أصدرت اليوم المحكمة الكلية برئاسة المستشار فيصل الحربي حكم البراءة للدكتورة صفاء زمان وهذه الحكم رسالة موجه لكل شخص يحاول محاربة حرية الراي والبحث العلمي".
وكانت النيابة العامة رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات قد أحالت صفاء زمان إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية على خلفية تصريح أدلت به بشأن البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، حيث تضمن تقرير اتهام النيابة إسناد ثلاث تهم إلى زمان، وهي "إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة"، و"إثارة الذعر في المجتمع"، و"تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة".
وفي الشهر الماضي، استدعت إدارة أمن الدولة صفاء زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.
يشار إلى أن الديوان اعترض على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانـات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا أن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد، في حين شددت الدكتورة الجامعية  خلال التحقيق على أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.
 

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