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روسيا تمنع شُحنة قمح أوكرانية من التوجه إلى مصر

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الثلاثاء، 05-04-2022 09:17 ص

أعلنت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، ليلة الثلاثاء، أن السلطات الروسية منعت سفينة شحن محملة بالقمح من التوجه إلى مصر، إلا أن السفارة الروسية في العاصمة المصرية نفت ذلك.
وقالت السفارة الأوكرانية في القاهرة عبر صفحتها في فيسبوك: "روسيا تمنع حركة سفينة محملة بالقمح الأوكراني بعد أن اشترتها جمهورية مصر العربية".
وأضافت السفارة الأوكرانية في تدوينتها: "للراغبين بتتبع موقع السفينة EMMAKRIS III في الوقت الحالي، يمكنهم ذلك عبر موقع marinetraffic لرصد حركة النقل البحري".
في المقابل، نفت السفارة الروسية في القاهرة، إعلان أوكرانيا، منع حركة السفينة الأوكرانية.
وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان، إن الإعلان الأوكراني بهذا الخصوص غير صحيح.
وأشارت إلى أن الإدارات العسكرية الأوكرانية هي المسؤولة عن حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك.
 

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