شاهد.. لحظة غرق سفينة نفط بعد انطلاقها من مصر متجهة إلى مالطا
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الأحد، 17-04-202209:49 ص
عرضت فضائية
"يورونيوز"، فيديو يعرض مشاهد لغرق سفينة شحن تجارية محملة بـ 750 طنا
من الوقود قبالة سواحل تونس.
وأوضحت أن سفينة
شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية
قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.
وأشارت إلى أن
الناطق الرسمي باسم محكمة قابس، قال: "غرقت السفينة اليوم في المياه
التونسية".
وأضاف "حتى
الآن ليس هناك تسرّب للوقود"، موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ
القرارات في صورة ما حدث تلوّث".
وتابعت أن
السفينة كانت قادمة من ميناء دمياط المصري وكانت متجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات
دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من
السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.