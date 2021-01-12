الثلاثاء 12 يناير 2021
توقيت مصر 15:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

براءة مودة الأدهم وحنين حسام

مفاجأة.. قطر تعرض على السعودية وساطتها للتصالح مع تركيا

صدمة.. وفاة عريس بشكل مفاجيء في حفل زفافه (صور)

مصرع أسرة سعودية كاملة في حادث مروع (صور)

مارس اللواط.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل أحد الجناة

رسميًا.. مصر تعلن عودة الرحلات الجوية مع قطر

حكم بسجن داعية إسلامي شهير 1000 عامًا بتهم جنسية

الموت يفجع الفنان بيومي فؤاد

القبض على محمد قمصان «محارب السرطان» والنيابة تتطلب تحريات الأمن

سابقة تاريخية.. فريدة الشوباشي ترأس مجلس النواب في جلسته الافتتاحية

ADS
 

صدمة.. وفاة عريس بشكل مفاجيء في حفل زفافه (صور)

49104481610394577
كيرلس
 
الثلاثاء، 12-01-2021 01:30 م المصريون

حالة من الصدمة عاشها أهالي قرية "بني سعيد"، التابعة لمركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، بعد وفاة العريس بشكل مفاجيء أثناء ارتدائه بدلة الفرح قبل ساعة واحدة من إتمام الزفاف.
ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العريس " كيرلس شحاتة" -مدرب سباحة-، بعد وفاةه قبل ساعة واحدة من عقد الأكليل على خطيبةه ليدخلا عش الزوجية.
وذكر عدد من أهالي القرية أن "كيرلس" لفظ أنفاسه الأخيره فجأة وهو يرتدي بدلة الفرح، إذ كان مقررا عقد أكليل زواجة في تمام الساعة الخامسة عصراً من مساء أمس الاثنين، بينما فارق الحياه في حوالي الساعة الرابعة، مما أصاب الجميع بحالة من الصدمة والذهول، وقد بكاه الجميع متأثرين برحيله المفاجئ وفي يوم زفافه.
وأصيب جميع أهالي القرية بحالة صدمة وحزن شديدة، مشيدين بأخلاق العريس الراحل الذي كان يتمتع بسيرة طيبة بين أهالي القرية، فيما تعيش عروسته وأهله حالة حزن شديدة.




 

إقرأ ايضا

أمير-قطر-وولي-عهد-السعودية-محمد-بن-سلمان-أرشيف-504x362

مفاجأة.. قطر تعرض على السعودية وساطتها للتصالح مع تركيا

202007020715281528

رسميًا.. مصر تعلن عودة الرحلات الجوية مع قطر

download

حكم بسجن داعية إسلامي شهير 1000 عامًا بتهم جنسية

أخبار متعلقة

1_160

شاهد ماذا قال هادي الجيار عن وفاته؟

Capture

يقتل خطيبته أمام المنزل وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

2018_7_1_16_38_18_471

وفاة الفنان خالد فؤاد بأزمة قلبية مفاجئة

708147_0

مبروك عطية: المتوفى بكورونا ليس من الشهداء

643

بعد أيام من نفي وفاتها.. رحيل فنانة شهيرة بعد تعفن دمها

20181210042102212

الموت يفجع نصر فريد واصل.. وشيخ الأزهر والمفتي يصدران «بيان نعي»