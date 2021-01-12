صدمة.. وفاة عريس بشكل مفاجيء في حفل زفافه (صور)

الثلاثاء، 12-01-2021
01:30 م
المصريون
حالة من الصدمة عاشها أهالي قرية "بني سعيد"، التابعة لمركز أبو
قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، بعد وفاة
العريس
بشكل مفاجيء أثناء ارتدائه بدلة
الفرح قبل ساعة واحدة من إتمام الزفاف.
ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العريس
" كيرلس شحاتة
" -مدرب
سباحة-، بعد وفاة
ه قبل ساعة واحدة من عقد الأكليل على خطيبة
ه ليدخلا عش الزوجية.
وذكر عدد من أهالي القرية أن "كيرلس" لفظ أنفاسه الأخيره فجأة
وهو يرتدي بدلة الفرح، إذ كان مقررا عقد أكليل زواجة في تمام الساعة الخامسة عصراً
من مساء أمس الاثنين، بينما فارق الحياه في حوالي الساعة الرابعة، مما أصاب الجميع
بحالة من الصدمة والذهول، وقد بكاه الجميع متأثرين برحيله المفاجئ وفي يوم زفافه.
وأصيب جميع أهالي القرية بحالة صدمة وحزن شديدة، مشيدين بأخلاق العريس
الراحل الذي كان يتمتع بسيرة طيبة بين أهالي القرية، فيما تعيش عروسته وأهله حالة
حزن شديدة.