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شاهد ماذا قال هادي الجيار عن وفاته؟

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هادي الجيار
 
الأحد، 10-01-2021 12:20 م المصريون

علق الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ71 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، على شائعة وفاةه التي انتشرت العام الماضي، وذلك خلال ظهوره في برنامج الإعلامي رامي رضوان.
وقال هادي الجيار، إن الحديث عن شائعات الوفاة أمر صعب، مناشدًا مروجي الشائعات وقتها بالكف عن ما يروجونه فقال: “كفاية كده لما ابنتي أو إخواتي يشوفوا خبر وفاةي تبقى حالتهم إيه”.
وكانت آخر صورة للفنان هادي الجيار، التي التقطتها رفقة فريق عمل المسلسل، صورة تُعد الأخيرة له، حيث كان قد تعاقد على تجسيد شخصية والد الفنان المصري أحمد مكي، الذي يشارك النجم كريم عبدالعزيز في بطولة المسلسل المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2021.



 

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