الأحد 03 يناير 2021
توقيت مصر 23:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

108 مليون إسترليني.. تطورات جديدة بشأن انتقال "صلاح" لريال مدريد

الموت يفجع نصر فريد واصل.. وشيخ الأزهر والمفتي يصدران «بيان نعي»

بيان عاجل من الصحة يكشف السبب الحقيقي لوفاة مرضى الحسينية

المدرس قاتل زوجته أمام مدرستها: «ماشية مع شاب وبتعايرني»

صورة صادمة.. يقتل زوجته ويدخن السجائر بجوار جثتها ببولاق الدكرور

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير خالد بن فيصل

مُغسل موتى يقرر الاعتزال: «جثة قالتلي ارحمني وأنا بغسلها»

ضاحي خلفان يعلق على «عدم حضور أمير قطر» القمة الخليجية

محتذيا بـ"ترامب".. رئيس الوزراء البريطاني : لن أترك منصبي

وزير المالية يعلن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

ADS
 

الموت يفجع نصر فريد واصل.. وشيخ الأزهر والمفتي يصدران «بيان نعي»

20181210042102212
نصر فريد واصل
 
الأحد، 03-01-2021 09:32 م محمد فضل
فجع الموت الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق، في وفاة زوجته، والتي وافتها المنية اليوم الأحد.
فيما تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى "واصل" ، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور لها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، زوجة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، التي دفنت اليوم.
وقال مفتي الجمهورية: «أتقدم بخالص العزاء لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق في وفاة حرم فضيلته. اللهم اغفر لها وارحمها وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وتم تشييع الجنازة في مقابر العائلة وتم اقتصار العزاء على تشييع الجنازة في ظل أزمة كورونا واتباعًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة.

 

إقرأ ايضا

download

بيان عاجل من الصحة يكشف السبب الحقيقي لوفاة مرضى الحسينية

FG

المدرس قاتل زوجته أمام مدرستها: «ماشية مع شاب وبتعايرني»

imgid261118

مُغسل موتى يقرر الاعتزال: «جثة قالتلي ارحمني وأنا بغسلها»

أخبار متعلقة

download

بيان عاجل من الصحة يكشف السبب الحقيقي لوفاة مرضى الحسينية

الإعلامي وائل الإبراشي

بعد أنباء عن وفاته.. بيان من أسرة وائل الإبراشي

Capture

وفاة حالات بكورونا بعد غلق محبس الأكسجين بمستشفى زفتى العام

تركي آل الشيخ

ماذا قال "تركي آل الشيخ" عن وفاة "وحيد حامد"؟

Capture

عاجل وفاة وحيد حامد بعد صراع مع المرض

image

النيابة تحسم سبب وفاة حاتم علي بشكل مفاجيء داخل الفندق