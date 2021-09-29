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صدمة.. وفاة زوجين في دقيقة واحدة بعد حصولهما على لقاح كورونا

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الأربعاء، 29-09-2021 09:24 م

تلقت سيدة و زوجها في ولاية ميتشجن الامريكية لقاح فيروس كورونا، إلا ان الفيروس هاجمهما رغم حصولهما على جرعتين من اللقاح و توفى كل منهما في نفس الوقت والفارق بينهما دقيقة.
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 59 عاما تدعى ليندا، و زوجها دونهام البالغ من العمر 66 عاما ، تُوُفيا في نفس الوقت ويداهما تعانقان بعضهما عقب إصابتهما بفيروس كورونا.
ذكرت الصحيفة أن كلا من الزوجين كانا حريصين على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية من الإصابة بالفيروس، و لكن في النهاية لم يتمكنا من إستكمال معركتهما مع فيروس كورونا ومات كل منهما في نفس الوقت بفارق دقيقة.
حرص الزوجان على الحصول على اللقاح فور توفره في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، و كانا من الأوائل من الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح إلا أنهم أصيبوا بفيروس كورونا عقب حصولهم على الجرعة الثانية بأيام معدودة .
بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الزوجين تعرضا لوعكة صحية شديدة في الأيام الماضية، و هزمهما كورونا و تُوُفيا بعد صراع في المستشفى وأكد الأطباء أن الفيروس كان متحورا فلم يكن للقاح أي تأثير على كليهما.
وفاة الزوجين كانت مؤثرة لكل من حولهما، فقد أكدوا أنهما كانت تجمعهما قصة حب كبيرة، لم يفرقها الموت فقد توفيا ويداهما تعانقان بعضهما في المستشفى بفارق زمني دقيقة.
 

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