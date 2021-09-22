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نجل الشيخ هاني الشحات يفاجئ القاضي والمحكمة تصدرها قرارها بشأن السائق

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الأربعاء، 22-09-2021 12:07 م

فاجأ نجل الشيخ هاني الشحات إمام مسجد دار الأرقم في مدينة نصر الذي لقى مصرعه في حادث مروري مروع بعد أن دهست سيارته سيارة نقل ثقيل، قاضي المحكمة بتنازله عن المحضر الذي حرره ضد سائق النقل الثقيل المتسبب في وفاة والده، وذلك أمام قاضي المعارضات في محكمة مدينة نصر.
وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل السائق المتهم بضمان محل إقامته، وبينت التحقيقات أن هاني الشحات قطع الطريق أمام سائق النقل وقت أن كان يقود سيارته في شارع حسن المأمون بمدينة نصر عقب انتهاء عمله في مسجد دار الأرقم قبل يوم الأحد الماضي.
وشمل قرار قاضي المعارضات الإفراج عن سيارة المتهم وتسليمها له، وأوضحت تحقيقات النيابة أن سائق النقل كان يقود سيارته بسرعة جنونية في شارع حسن المأمون.
وبرر المتهم ما حدث، بأن هاني الشحات هو الذي أخطأ وقطع الطريق أمامه، وقت أن كان يسير بسيارته بشكل مسرع بعض الشيء، لأن الطريق كان خاليًا من السيارات أمامه.
وأفادت تحقيقات النيابة، بأن الشيخ هاني الشحات، كان يقود سيارته بيد واحدة، بسبب معاناته من بتر في كف يده اليسرى، لوجود إعاقة لديه منذ الصغر، لكنها بحسب أقوال شقيقه، كانت لا تؤثر عليه، وكان يقود سيارته بشكل طبيعي.
كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ، بعد أن رصدت أجهزة الأمن فيديو يوضح تفاصيل واقعة دهس الشيخ هاني الشحات تحت عجلات سيارة نقل ثقيل، بعد أن تحفظت أجهزة الأمن على الفيديوهات التي توضح الحادث.
وظهر الشيخ هاني الشحات يقطع الطريق أمام سائق النقل، الذي كان يسير بسرعة جنونية في شوارع مأهولة بالسكان.
 

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