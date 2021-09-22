بعد حصولها على حقنة بـ 35 مليون جنيه.. الطفلة ليال في ذمة الله

الأربعاء، 22-09-2021
04:00 م
أعلن أحمد العزب، وفاة
ابنته الطفلة
“ليال
” التي كانت مصابة بضمور
العضلات
الشوكي، وتلقت حقنة بـ35 مليون جنيه مصري لعلاجها من شهرين.
وكتب أحمد العزب، عبر حسابه على “فيس بوك”: “لله ما أعطى ولله ما أخذ..
ليال
في ذمة الله”.
وتلقت ليال
الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح
السيسي لعلاج مرضى ضمور
العضلات، يوم 3 أغسطس الماضي، بمركز علاج الضمور
العضلي
الشوكي في مستشفى معهد ناصر.
ووصلت تبرعات الطفلة ليال
إلى أكثر من 7 ملايين جنيه، وكتب والدها عبر
حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ليال
فاضل لها 6 أسابيع وتتم السنتين،
وطلب الحقنة بياخد 12 يوم، محتاجين نكون أسرع يا جماعة”.
وسادت حالة من الحزن الشديد بين الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي،
مقدمين العزاء لوالديها وداعين لها بالرحمة والمغفرة.