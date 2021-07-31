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صدمة.. وفاة الإعلامي عبدالله الخالدي بأزمة قلبية مفاجئة

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السبت، 31-07-2021 02:32 م

حالة من الصدمة سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين في المملكة العربية السعودية، عقب الإعلان عن وفاة الإعلامي السعودي عبدالله الخالدي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.
ونعى عدد من الإعلاميين الفقيد، وشهدوا له بحسن الخلق والسمعة الطيبة وتواصله الدائم مع أصدقائه.
وستؤدى الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم، في جامع المقدام بالأحساء، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وعبدالله الخالدي معد للبرامج التلفزيونية والإذاعية، وأبرز أعماله كانت في قناة “الرسالة”، وإذاعة “يو إف إم”.
 

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