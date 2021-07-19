«طيبة سمير ستنجيه من المرض».. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة لزوجها

الإثنين، 19-07-2021
06:40 ص
كتبت الفنانة دلال عبدالعزيز
رسالتين لزوجها الراحل سمير
غانم، بعدما تحسنت حالتها الصحية، عقب إصابتها بفيروس كورونا.
وكتبت دلال عبدالعزيز
في الرسالة الأولى: “إن أكثر ما يؤلمني
ليس المرض
، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض
”.
وجاء فحوى الرسالة الثانية: “أشعر بوجع سمير غانم
وصعوبة
المرض
، لكن ثقتي في الله لا حدود لها.. طيبة سمير ستنجيه من المرض
”.
والجدير بالذكر أن هناك إجابة واحدة متفقا عليها بين الأطباء
وطاقم التمريض الذين يلتقون الفنانة دلال عبد العزيز عند سؤالها عن الفنان سمير غانم
،
وهي أنه يعاني من نفس المرض
وأن حالته الصحية مستقرة، إلا أنها لا تسطيع رؤيته لأنه
معزول وممنوع من الزيارة وحين تسمح الفرصة لذلك ستزوره.
وتوفي الفنان سمير غانم
قبل أكثر من 40 يوما متأثرا بإصابته
بالفطر الأسود جراء فيروس كورونا الذي أدى لحدوث مضاعفات أثرت على كليته وسببت له فشلا
كلويا.