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السعودية.. وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

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الشيخ ثنيان
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الأحد، 25-07-2021 09:34 ص
رحل عن عالمنا الشيخ السعودي ثنيان بن فهد الثنيان وستؤدى الصلاة عليه اليوم الأحد في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر فيما سيكون الدفن في مقبرة العمارية بالرياض.
ونعى عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، الراحل داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة.
وعلق الأمير الدكتور خالد آل سعود على وفاة الشيخ ثنيان قائلاً: “رحم الله الوالد الشيخ ” ثنيان بن فهد الثنيان ” .. رحم الله من كان ” قمةً في الوفاء والنقاء ” مع والدي الغالي عبدالله و الجد فهد ، جمعني الله بهم جميعاً في جنات النعيم ..” إنا لفراق أمثالك يا أبا فهد لمحزنون ” ..”
وتابع :” برحيل هذا الرجل الشهم الوالد الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان تكون قد طويت صفحة مُضيئةً بـ ” الوفاء ” .. ” طبت ، وطاب ذكرك حياً وميتاً ” يا أبا فهد ..”


 

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