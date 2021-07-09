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صدمة وحزن.. تزيين نعش "عروس الشرقية" ببوكيه ورد وطرحة فرحها

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الجمعة، 09-07-2021 11:49 م


حالة من الصدمة والحزن عاشها أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية مساء أمس ، عقب وفاة عروس وتحول فرحها إلى مشهد حزن كبير.
وودع الآلاف من أهالي المدينة، جثمان العروس التي توفيت قبل زفافها بساعات، وذلك بعد حجزها بمستشفى الزقازيق الجامعي؛ لتلقي العلاج إثر مرورها بأزمة صحية.
وشارك في الجنازة عدد كبير من الأهالي، الذين حملوا جثمان العروس الشابة “خلود أحمد غياتي”، ابنة مدينة ههيا داخل نعش وضعوا عليه الورد، وطرحة الزفاف، في مشهد وداع مؤلم، واستقبلت أسرتها العزاء بدلًا من التهاني.
وقالت دعاء محمد، إحدى قريبات العروس الراحلة، إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقررا أمس الخميس وذلك بعد نقل المفروشات لعش الزوجية.
وأضافت قريبة العروس، أن “خلود” توجهت منذ 6 أيام لحضورٍ حفل زفاف إحدى صديقاتها، وكانت تشعر بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على الأرض مغشيًا عليها.


 

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