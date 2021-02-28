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عملية جديدة غدًا.. آخر تطورات حالة حورية فرغلي

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حورية
 
الأحد، 28-02-2021 03:15 م محمد فضل - متابعات

تجرى غدا الفنانة حورية فرغلي العملية الجراحية الثانية التى من المقرر أن تكون فى أمريكا وتحديدا بأحد مستشفيات شيكاغو.
وتجرى حورية العملية الثانية فى الأنف، حيث تقوم بتعديلها ونحنتها، وذلك بعد أن أجرت العملية الأولى التى قامت فيها باستئصال جزء من القفص الصدرى، حسب صدى البلد.
وكانت قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تربطها علاقة صداقة مع الفنانة حورية فرغلى، التي تتواجد حاليا خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، ومهمة، وأنها كانت تتواصل معها خلال الأيام الماضية.
وقالت رانيا، آخر مرة تواصلت معها كان منذ يومين، قبل سفرها بساعتين، واليوم ستجرى الجراحة، ومدتها 9 ساعات، وهو ما يجعلنى أشعر بالقلق.
وتابعت رانيا، لا أعرف ما الذى حدث خلال الجراحة حتى الان، وأنتظر هاتف من أسرتها أو أحد أقاربها خلال اليوم أو غدا لكى نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأى معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتى على مواقع التواصل الاجتماعى لكى يطمئن عليها الجمهور الذى يحبها، وينتظر أخبارها، ونجاح العملية.
 

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