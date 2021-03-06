نهاية صادمة لـ فنانة شهيرة بعد اعتزالها للزواج من «رجل مهم»
مها صبري
السبت، 06-03-202112:09 م
لقبت الفنانة الشهيرة مها صبري بـ " سيدة أغاني الأفراح"،
واسمها الحقيقي" زكية فوزى محمود"، واختار لها عبدالسلام النابلسي اسمها
الفني.
اعتزلت الفن مقابل زواجها من أحد الضباط المقربين من المشير
عبد الحكيم عامر، وهو اللواء علي شفيق وسافرت معه إلى لندن، حتى توفى مقتولا.
ترددت على المعالجين الروحانيين والدجالين، وسلمت نفسها لأحدهم
حتى تسبب في وفاةها بطريقة صادمة.
شاهد الفيديو الذي يكشف مفآجات صادمة عن حياة الفنانة
ونهايتها المآساوية: