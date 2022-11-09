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حذفتها سريعًا.. إليسا تنشر تغريدة مسيئة لمصر بسبب علاء عبدالفتاح

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إليسا
Native
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الأربعاء، 09-11-2022 01:27 م


أحدثت المطربة اللبنانية إليسا، صدمة كبيرة لدى جمهورها خاصة بين المصريين، إثر إعادة تغريد تدوينة تدعو للاعتصام أمام السفارة البريطانية في بيروت من أجل الضغط على مصر للإفراج عن الناشط علاء عبدالفتاح.

وأثارت التغريدة هجومًا كبيرًا على إليسا، الأمر الذي جعلها تحذفها سريعًا، قبل أن تقوم بنشر تغريدة أخرى تتغزل في مصر.
وقالت إليسا في التغريدة الأخرى: بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب.. مؤتمر عالمي بيضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل. بلدي التاني بكل فخر.


 

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