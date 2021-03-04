صادم.. يقتل ابنته الطبيبة بـ 11 رصاصة في رأسها والسبب صادم (صور)

الخميس، 04-03-2021
09:42 ص
المصريون
أقدم أب على جريمة بشعة في حق اب
نته، بعد أن فتح عليها
النار وأطلق عليها 20 رصاصة استقرت 11 منهم في رأسها، بعد أن رفضت إخباره عن مكان
زوجته الساب
قة.
وفي التفاصيل التي نشرها موقع “ديلي ميل”، حيث أقدم أب
تركي على قتل اب
نته بعدما صدم سيارتها على الطريق قبل إطلاق النار عليها 20 مرة في
رأسها وجسمها عندما رفضت إخباره بمكان زوجته الساب
قة.
وأوضح الموقع أن الأب “مصطفى علي يلماز 69 عامًا” ، اصطدم
بسيارة اب
نته في “باليكسير” بتركيا ، وسحبها من السيارة ليسألها عن مكان والدتها .
ورفضت اب
نته “غولنور يلماز 28 سنة” وتعمل طبيبة
عامة ، الرد على والدها الذي اعترف
بقتل
ها بالرصاص.
وأشار الموقع إلى أن “غولنور” كانت في طريقها من باليكسير
إلى أنطاليا للتحضير لامتحان مع صديقين في 27 يونيو 2019. وتبعها والدها في سيارته
بعد توصيل جهاز GPSبسيارتها ، وبحسب ما ورد اصطدم بسيارتها ، مما أدى إلى انحرافها عن
الطريق.
ثم سحب يلماز اب
نته من السيارة إلى سيارته وطالب بمعرفة مكان
والدتها. لكن عندما رفض غولنار إخباره ، أطلق عليها 20 رصاصة ، 11 منها في رأسها .
وفر الأب من مكان الحادث سيراً على الأقدام ولكن سرعان ما
قبضت عليه فرق الشرطة المحلية وبندقية بحوزته. وأثناء جلسة استماع في المحكمة الجنائية
العليا في باليكسير برهاني ، ادعى يلماز ، حسبما ورد ، أنه يعاني من اضطراب
عقلي.