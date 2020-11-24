تسريب صور صادمة لموديل روز التي أبهرت السعوديين

الثلاثاء، 24-11-2020
11:01 ص
المصريون
تحظى الفاشينيستا السعودية
الشهيرة مودل روز، باهتمام ومتابعة الملايين
وخاصة السعوديين بسبب جمالها وخروجها عن المألوف، لكن بعد تسريب صور
لها عقب
خروجها من البحر بدون مكياج صدم الجميع.
وتداول البعض على مواقع السوشيال ميديا، صور
لموديل "روز" وهي
تظهر لأول مرة بدون مكياج وبدون فلتر للوجه نحافة شديدة بوجه موديل روز
بالإضافة
لتغير لون بشرتها عن الطبيعي وهو الأمر الذي صدم متابعيها بشدة.
وظهرت “روز” أثناء استقلالها يختًا استعدادا لقيامها برحلة غوص، حيث كانت
ترتدي ملابس السباحة وكانت تتحدث إلى أصدقائها بأنها قلقة من التجربة.
فيما حاولت "روز" إخفاء وجهها عندما علمت أن صديقها يقوم
بتصويرها، إلا أنه ورطها ونشر صور
ها.