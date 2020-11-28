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صدمة.. عودة شاب إلى الحياة أثناء تشريحه عندما شق الطبيب قدمه

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صدمة.. عودة شاب إلى الحياة أثناء تشريحه عندما شق الطبيب قدمه

Morgue.é
جثة
 
السبت، 28-11-2020 12:28 م المصريون

في واقعة صادمة وغريبة من نوعها، عاد شاب إلى الحياة مرة أخرى، أثناء عملية تشريحه وشق قدمه اليمنى.
وفي التفاصيل، فقد شهدت مدينة “كيريشو” الكينية عودة شاب يبلغ من العمر 32 عاما للحياة، بعد أن أعلن الفريق الطبي موته.
ووفقا لقناة “نسمة” التونسية نقلا عن وسائل إعلام الكينية، فإن شاب يدعى ”بيتر كيغن”، كانت قد أعلنت وفاته يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تم نقله إلى مستشفى كابكاتيت الواقع في مدينة كيريشو، إثر فقدانه للوعي في المنزل.
وبعد إعلان وفاة الشاب ونقله إلى المشرحة لحفظ الجثمان، وقعت المفاجأة بصراخ الميت من شدة الألم أثناء شق ساقه اليمنى.
وقال شقيق كيغن إنه كان يعاني من مشاكل في المعدة، ونقل إلى المستشفى بعدما أغمي عليه، حيث أبلغه الفريق الطبي بوفاته حتى قبل وصوله للمكان.
 

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