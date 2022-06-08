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شيماء سيف تفاجئ الجميع بخسارة 40 كيلو من وزنها.. شاهد كيف أصبحت

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شيماء سيف
Native
Teads
الأربعاء، 08-06-2022 10:14 ص


فاجأت الفنانة شيماء سيف، الجمهور بصور لها بعد خسارتها حوالي 40 كيلو من وزنها، وهو ما أثار دهشة المتابعين بسبب تغير شكلها.
وظهرت شيماء سيف، رفقة زوجها بلوك جديد، بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد، وهو الأمر الذي ميزها واشتهرت به داخل الوسط الفنى.

وتَساءَلَ الكثير من محبي ومتابعي شيماء سيف حول كيفية خسارتها لوزنها بهذا الشكل، وما هو الريجيم والنظام الغذائي التي اتبعته، وهل لجأت إلى إجراء عملية تكميم أو عمليات جراحية للتخلص من الوزن الزائد.

أكد عدد من المقربين من شيماء سيف، أنها تتبع نظاما غذائيا صحيا، وهو ما جعلها تخسر الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، اعتمد على الخضروات والفيتامينات، مع ممارسة بعض التمارين الرياضية.
وأوضح المقربين، أن زوجها ساعدها في خسارة الكثير من وزنها عن طريق تحفيزه المستمر لها طول الفترة الماضية، ما جعلها تظهر بهذا اللوك الجديد.






 

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