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"شيطان" فوق سرير الحفيدة.. ماذا فعلت الجدة؟

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 16-03-2021 05:08 م فتحي مجدي
لجأت جدة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية إلى مجموعة متخصصة على موقع "فيس بوك"، بعد أن رأت شخصية "شيطانية" فوق سرير حفيدتها.

كانت البداية عندما وضعت الجدة توري ماكنزي، كاميرا داخل غرفة حفيدتها آمبر البالغة من العمر عامين، بعد أن سمعتها قبل أيام من ذلك، وهي تطلب من كائن غير مرئي أن "يرحل".

وبعد أيام، تفاجأت الجدة عند فحص اللقطات التي صورتها الكاميرا بشخصية بـ "قرون" ذات "مخالب طويلة" تقف على مقربة من الطفلة الصغيرة النائمة وشقيقها مايكل ماكنزي البالغ من العمر سبعة أشهر.

وأدت محاولات توري لتخليص المنزل من "الكائن الشرير" عن طريق حرق الزيوت إلى فتح وإغلاق الدواليب والستائر وتشغيل الموسيقى.

قالت الجدة وفقًا لصحيفة "ديلي ستار": "كان الأمر صادمًا للغاية عندما رأيته.

كان علي أن أقوم بعمل مزدوج. أول شيء رأيته كان قرونًا على رأسه، لذلك تعتقد على الفور أنه شيطان".

أضافت: "عندما التقطنا مقاطع فيديو للأجرام السماوية، اعتقدنا أن أحد أفراد الأسرة يعتني بالأطفال، لكن تلك الصورة، ليس لدي أي فكرة عنها. إنها مرعبة".

واتهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي "توري"، بتزوير اللقطات، لكنها دافعت عن نفسها، قائلة: "كان الجميع نائمين، لذلك لا يمكن أن يكون ابني أو شريكته. أعلم أنه شيء خارق للطبيعة".

وتابعت: "لست موهوبًا إلى هذا الحد عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا لتزييف الصورة، ولم أشاركها على صفحتي الخاصة، لذا فليس الأمر كما لو كنت أحاول جذب الانتباه منها".

ووفقًا لـ توري، يبلغ عمر العقار حوالي 20 عامًا فقط، لذا فإنها وجئت بما حدث. وعلق أحد الأشخاص على "فيس بوك": "أرى هذا طوال الوقت.

كلما كان هناك طفل جديد في المنزل، يدخل أفراد الأسرة المتوفون لرؤية الطفل الجديد. هذا دليل مصور على زيارة الجد المتوفى".

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/terrified-grandma-begs-help-after-23733238
 

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