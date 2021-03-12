رجل أعمال يحول جثث الموتى إلى سماد

الجمعة، 12-03-2021
03:07 م
فتحي مجدي
يستعد أحد رجال الأعمال البارزين بالولايات المتحدة إلى تدشين شركة جديدة في الشهر المقبل، يقوم نشاطها على تحويل جثث الموتى إلى سماد
يمكن استخدامه في التربة، ويتيح للأقارب المكلومين، إمكانية دفنه في الحديقة الخلفية الخاصة بهم، إذا رغبوا في ذلك.
وغير رائد الأعمال ميكا ترومان
، نشاطه من العمل في مجال التمويل في عام 2019، بعد أن اكتشف أنه من القانوني تحويل الجثث البشرية إلى سماد
في واشنطن، مما أثار فكرة مشروع تجاري ضخم.
بعد فترة وجيزة من الابتعاد عن عمله، أطلق برنامج (Return Home)، حيث يأمل في افتتاح شركته الجديدة في سياتل في غضون أسابيع من الآن.
ويتيح البرنامج الذي أطلقه للأشخاص، تحويل أحبائهم إلى سماد
بعد خلط جثثهم بمواد مثل رقائق الخشب والماء والحرارة ونشارة الخشب والبرسيم لزيادة التحلل بسرعة.
وبعد 30 يومًا، كانت الأنسجة الرخوة للجثة قد تحللت، ثم تم تأريض الأسنان والعظام لاحقًا، لتكوين خليط قبل الخضوع لعملية إزالة أشياء مثل غرسات السيليكون، بعد إجراء العملية، يتم تسليم بقايا السماد
إلى الأقارب الثكلى بعد 30 يومًا في جرة خاصة.
ويعتقد ميكا أن شركته ستشهد ازدهارًا مفاجئًا خلال السنوات القادمة، بعد أن اختبر فكرته في البداية على الخنازير.
وقال وفقًا لصحيفة "ديلي ستار": "عندما رأيت هذا، اعتقدت أن هذا ما سيغير العالم. لذا يمكننا الآن أن نحصل على عملية إنسانية للغاية كنا نقوم بها منذ آلاف السنين. نقف بجانب أحبائنا، وداعًا لهم ونغطيهم بالمواد العضوية التي نختارها بأنفسنا".
وأضاف ترومان، أن هذه العملية هي وسيلة للأقارب "لتوديع أحبائهم بطريقة تجعلهم يشعرون بالرضا".
وفي حين أن العائلات قد تكون قادرة على استخدام السماد
في زراعة أشياء مثل الزهور أو الخضار، فإن "ميكا" سيمنحهم خيار مزج الزهور أو الطعام المفضل لديهم في سماد
هم الذي تقدر تكلفته بحوالي 4880 دولار.
ومع ذلك، فقد سلك "ميكا" أيضًا طريق الإرسال التقليدي ويخطط لإنشاء "منطقة وداع" حيث يمكن للأحباء أن يودعوا، على غرار خدمة الجنازة، إذا رغبوا في ذلك.
ومن المتوقع أن تتبع ولايات كاليفورنيا وكولورادو وأوريجون خطى واشنطن في إضفاء الشرعية على السماد
البشري مع انتشاره في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفي المملكة المتحدة، يُسمح بالدفن والجنازات الطبيعية، أو "الخضراء"، حيث يتم دفن الجثث في توابيت قابلة للتحلل.