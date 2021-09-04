شيرين لأحد جمهورها في السعودية: وحياة أمي لوريك.. تعالى ورا المسرح"

السبت، 04-09-2021
01:19 م
أحييت الفنانة شيرين
عبد الوهاب، حفلاً غنائياً في جدة، حيث
ظهرت فيه تمزح أحد الأشخاص بعد هتافه وطلبه بأداء أغنيات يحبها.
واستجابت “شيرين
” لطلبه في كل مرة، فيما توجهت إليه قائلة:
“مش عايزة أسمع صوتك”، ولكن مع تكرار هتافه ضحكت وردت عليه بالقول: “وحياة أمي لوريك
لما خلص.. عايزاك ورا المسرح”.
وأدت شيرين
، مجموعة من أشهر أغانيها، منها “مشاعر” و”كدة
يا قلبي” و”خمسة ونص”، كما هنأت السعوديين بمناسبة فوز منتخب المملكة على المنتخب الفيتنامي
في تصفيات كأس العالم، قائلة: “وشي حلو عليكم”.
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