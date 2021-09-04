الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

شيرين لأحد جمهورها في السعودية: وحياة أمي لوريك.. تعالى ورا المسرح"

Capture
ا
Native
السبت، 04-09-2021 01:19 م

أحييت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائياً في جدة، حيث ظهرت فيه تمزح أحد الأشخاص بعد هتافه وطلبه بأداء أغنيات يحبها.
واستجابت “شيرين” لطلبه في كل مرة، فيما توجهت إليه قائلة: “مش عايزة أسمع صوتك”، ولكن مع تكرار هتافه ضحكت وردت عليه بالقول: “وحياة أمي لوريك لما خلص.. عايزاك ورا المسرح”.
وأدت شيرين، مجموعة من أشهر أغانيها، منها “مشاعر” و”كدة يا قلبي” و”خمسة ونص”، كما هنأت السعوديين بمناسبة فوز منتخب المملكة على المنتخب الفيتنامي في تصفيات كأس العالم، قائلة: “وشي حلو عليكم”.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

محمد-بن-سلمان-2-799x599

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

مقر-الهيئة-الملكية

«أنت طبيعي؟».. تغريدة غامضة من الهيئة الملكية بالسعودية تثير الجدل

20200412023752547

سفارة مصر في السعودية تزف بشرى سارة للعمالة المصرية

ccpVC

شهيد أم لا؟.. هيئة كبار علماء السعودية تحسم جدل حكم من مات بـ كورونا

2019_11_29_8_10_10_11

قرار سعودي جديد يمنع المصريين من أداء العمرة

Screenshot_٢٠٢١٠٨١١_١٦١٤٠١

ينحر زوجته أثناء نومها معه.. جريمة مروعة تهز السعودية