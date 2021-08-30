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سفارة مصر في السعودية تزف بشرى سارة للعمالة المصرية

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الإثنين، 30-08-2021 07:06 م

توقع الملحق العمالي بسفارة مصر في الرياض كريم أبو السعود، أن السعودية في طريقها لفتح الحدود بالكامل أمام العمالة المصرية الوافدة.
وقال “أبو السعود”،: إنه “يتم حاليًا حصر العمالة المصرية العائدة إلى المملكة، بالتنسيق بين المكاتب المصرية”.
وأضاف: أن “سماح السعودية بحصول الوافدين على جرعة ثالثة تنشيطية للقاح كورونا، يشير إلى أنها في طريقها للفتح الكامل”.
وأشار أن “السعودية تشترط على الوافدين أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من لقاحي سينوفارم وسينوفاك، والجرعة الثالثة التي يحصل عليها الوافد عند وصوله؛ من أجل زيادة الاحتراز”.
وختم بأن تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة “يعد انفراجًا في موقف المصريين الموجودين في مصر بالوقت الحالي، وينبئ بقرب فتح خطوط المجال الجوي في القريب العاجل”.
وكانت المملكة قررت رفع تعليق القدوم المباشر إليها من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة ومنها مصر، ممن تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
 

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