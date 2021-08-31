في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

الثلاثاء، 31-08-2021
04:01 م
هنأ عدد كبير من نشطاء موقع تويتر من جميع فئات المجتمع بيوم ميلاد ولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الـ 36.
وانهالت التغريدات والتعليقات للاحتفاء بولي العهد الأمير محمد بن سلمان
باستعراض مراحل حياته المختلفة في صور ومقاطع فيديو عليها عبارات التهنئة، حيث
وصفه أحدهم بأنه “رجل المرحلة ومهندس الرؤية”، كما تداول النشطاء صورة نادرة من طفولة الأمير داعين له بالتوفيق في مسيرته.
ونشر بندر العويمري مقطع فيديو وعلق عليه بقوله “قائد التغيير ومهندس
الرؤية.. سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
”.
وقال عبدالعزيز المريسل “كل عام ومجدنا بوجودك يتجدد وكل سنة ونحن بإلهامك
نسارع الخطى نحو المستقبل”.
من جانبها هنأته الإعلامية لجين عمران على حسابها في تويتر قائلةً :”العمر
كله إن شاءالله عزة و شموخ و هيبه عسى ربي يحفظك و يحميك و يسدد خطاك يا مصدر
فخرنا و عزنا يا رافع راسنا في السما دمت بخير و سلام”.
أما ريم عبدالله فقالت :” دمت لنا قائدًا وملهمًا ودمت لنا عزا وفخرًا
نتباهى به”.
كما قال المستشار “تركي آل الشيخ” في هذه المناسبة :” في مثل هذا اليوم ٣١
اغسطس ولد سيدي حفظه الله كاتب التاريخ وصانع الحاضر وراسم المستقبل … هناك قله من
يمرون على العالم فيغيروه وسيدي منهم … يارب حقق كل أمانيه لشعبه وبلده وأسعده
وأدم له العز والتوفيق”.
أما الأمير عبدالرحمن بن مساعد فهنأه بقصيدة من نظمه، وتضمن الوسم مئات
الآلاف من التغريدات التي هنأت ولي العهد بيوم ميلاده متمنين له طول العمر.