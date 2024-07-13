شقيق شيرين عبدالوهاب: «نفسي تقف على رجلها من جديد»

السبت، 13-07-2024
11:34 ص
نسمه عبد الوهاب
قال محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب
عن حبه الشديد لشقيقته شيرين، متمنيا لها كل الخير والشفاء، حيث أشار إلى أنها أهم شئ في حياته.
شقيق شيرين عبدالوهاب
: بأمر الله وهتفتكر الأيام دي وتضحك عليه
وكتب شقيق شيرين عبدالوهاب
في تعليق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «والله وحياة نظر أمي ولا يفرق معايا شكلي وإني كويس ولا وحش، اللي يفرق دلوقتي إنها تقف تاني على رجليها وتنسى الفترة دي كلها
وأضاف: «وترجع تاني تمتع الناس بفنها وأغانيها وأفلامها وبرامجها ومسلسلاتها، بأمر الله وهتفتكر الأيام دي وتضحك عليه».