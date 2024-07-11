تعليق صادم من شقيق شيرين على تصالحها مع حسام حبيب





علق محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تصالحها مع طليقها المطرب حسام حبيب، كاشفا عن مفاجأة عقب خروجهما من سرايا النيابة.

وكتب شقيق شيرين، عبر حسابه على فيسبوك: "نابك جيه على شونه يا (سبوبة) وروحت برضو على بيتنا".

وقررت النيابة العامة مساء الأربعاء، صرف حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب من سراي النيابة في بلاغ الفنانة ضد حبيب، لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، وغادرا مقر النيابة العامة بعد تصالح الطرفين وتنازلهما عن البلاغات.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، في وقت سابق تقريرًا طبيًا لجهات التحقيق يكشف تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها للمطرب حسام حبيب، بالتعدي عليها وضربها.

وجاء في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب، أنها مصابة بكدمة في العين وجرحين بالأنف والرأس وأنها مصابة بكدمة في العين اليمنى وجرح سطحي في الأنف، وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم، وخدوش بالساعد الأيسر وجروح سطحية.

وفي وقت سابق، اصطحبت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، المطرب حسام حبيب لمقر الاستوديو محل واقعة التعدي على شيرين عبد الوهاب بمنطقة القاهرة الجديدة، لمعاينته، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لتفريغها.

حسام حبيب قال أمام جهات التحقيق: "مش عارف ليه أسمي جه في الموضوع ودي خناقة أنا مش طرف فيها"، مشيرًا إلى أن خلافات بين شيرين عبد الوهاب وابنتها، سبب الواقعة بينما هو لم يكن طرفا فيها.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من المطربة شيرين عبد الوهاب، مفاده تعرضها لاعتداء من قبل طليقها حسام حبيب.