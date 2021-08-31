مالك قناة «الحدث اليوم» يكشف حقيقة هروب مي حلمي خارج مصر

الثلاثاء، 31-08-2021
09:48 ص
نفى مالك قناة
“الحدث اليوم
”، النائب البرلماني محمد إسماعيل، ما تردد من أنباء عن هروب
المذيعة
الموقوفة مي حلمي
إلى خارج البلاد.
وقال “إسماعيل”،
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام هوانم” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم
”، إن
التحقيقات مع مي حلمي
تمت بالأمس، وتم التواصل مع نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى
للإعلام وسيتم انتهاء الأمر قريبا.
وأشار إلى
الصورة المتداولة عن سفرها هي صورة قديمة تم إعادة نشرها، لافتا إلى أن سبب
الاهتمام بالأمر أن الإعلامية مي حلمي
دائما تتصدر الترند.
والجدير بالذكر
أن قناة الحدث اليوم
، كانت أصدرت قرارًا بوقف برنامج المذيعة مي حلمي
، بسبب
الحلقة التي كان ضيفها لاعب نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح، والذي انسحب من الحلقة
على الهواء وأرجع بسبب ذلك لاستفزاز المذيعة له.