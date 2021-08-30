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إعلامية تطالب بإذاعة الآذان بصوت أم كلثوم

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الإثنين، 30-08-2021 11:06 ص

طالبت الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة بأن يكون أذان العشاء بصوت الفنانة الراحلة أم كلثوم، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت أبو ريشة خلال منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”: “لا أَمل الاستماع إلى الأذان، إذا كان الصوت شجيا. ولكن هذا الصوت المعلب الذي تبثه وزارة الأوقاف، لا يذكر بصلاة، ولا يهيىء لخشوع. أطربوا القلوب بما يشجي، ولا تنفروا ما وسعكم التنفير”.
وأضافت “هاتوا لنا أذان محمد رفعت فجرا، وعبد الباسط ظهرا، والمنشاوي عصرا، ومصطفى اسماعيل مغربا، وأم كلثوم عشاء لعل الذائقة ترتقي والجمال يصبح برهانا على صدق الحال”.

 

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