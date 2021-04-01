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«شهاب» يثير الجدل بصورة غير لائقة لجدته: حامل في الشهر السابع

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شهاب
 
الخميس، 01-04-2021 10:46 ص المصريون


واصل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، في إيران والخليج شهاب مرتضى الغفوري المعروف باسم "ملح إنستجرام"، إثارة الجدل عبر السوشيال ميديا، بنشر صورة لجدةه ببطن منتفخة.
وكتب شهابملح إنستجرام”، في تعليقه على الصورة، قائلا:”جدةي حامل بالشهر السابع”، فيما حظيت الصورة بتفاعل واسع عبر منصات السوشيال ميديا.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من حفل زفاف جدةه، كما تصدر هاشتاقا بعنوان “جدة شهاب” الترند في تويتر بعد أن شارك “شهاب” مجموعة صُور وفيديوهات من حفل زفاف أُقيم لجدةه التي عُرفت بالفيديوهات الكوميدية.
وشن النشطاء هجومًا حادًا عليه بسبب استغلال جدةه في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل مطالبين السلطات بالتحرك ووقفه عن هذه الفعال الغير لائقة.



 

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