«شهاب» يثير الجدل بصورة غير لائقة لجدته: حامل في الشهر السابع

الخميس، 01-04-2021
10:46 ص
المصريون
واصل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، في إيران
والخليج شهاب
مرتضى الغفوري
المعروف باسم "ملح
إنستجرام"، إثارة الجدل عبر السوشيال ميديا، بنشر صورة
لجدة
ه ببطن منتفخة.
وكتب شهاب
“ملح
إنستجرام”، في تعليقه على الصورة، قائلا:”جدة
ي حامل بالشهر
السابع”، فيما حظيت الصورة بتفاعل واسع عبر منصات السوشيال ميديا.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من حفل زفاف جدة
ه، كما تصدر هاشتاقا بعنوان “جدة
شهاب
” الترند في تويتر بعد أن شارك “شهاب
” مجموعة صُور وفيديوهات من حفل زفاف
أُقيم لجدة
ه التي عُرفت بالفيديوهات الكوميدية.
وشن النشطاء هجومًا حادًا عليه بسبب استغلال جدة
ه في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل مطالبين السلطات بالتحرك ووقفه عن هذه الفعال الغير لائقة.