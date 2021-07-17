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«مش بالعافية».. عروس تطلب الشرطة لعريسها في «ليلة الدخلة» والسبب صادم

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«مش بالعافية».. عروس تطلب الشرطة لعريسها في «ليلة الدخلة» والسبب صادم

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ارشيفية
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السبت، 17-07-2021 10:42 ص

أقدمت عروس على طلب قوات الشرطة لعريسها في ليلة دخلتهما، لنجدتها منه ومن عائلتها.
وفي التفاصيل، فقد وجدت عروس هندية طريقة أذكى للتخلص من إجبار عائلتها لها على الزواج من شخص لا تحبه.
كانت العروس الهندية قد أبلغت عائلتها برفضها للعريس سابقا لكنهم أصروا وأجبروها على إقامة الزفاف، لكنها لم تستسلم، فقبل لحظات من حفل الزفاف و "ليلة الدخلة"، قامت العروس بإلغاء الحفل والاتصال بالشرطة لحمايتها.
قبل لحظات من حفل الزفاف تمكنت العروس الهندية من إلغاء حفل زفافها عن طريق الاتصال بالشرطة وإخبارهم بأنها لا تحب الرجل الذي كانت عائلتها على وشك عقد قرانه عليها.
وبحسب ما ورد ألغت العروس الهندية حفل الزفاف قبل لحظات فقط من الموعد المقرر لبدء الحفل داخل منتجع بالقرب من مدينة رامتيك في منطقة ناجبور في ولاية ماهاراشترا بالهند.
اتصلت العروس بالشرطة وأخبرتهم أنها لا تريد الزواج من الرجل لأنها كانت تحب شخصًا آخر، وفقًا لصحيفة The Times of India.
غضب أقارب العريس عندما أبلغتهم العروس أنها ستلغي حفل الزفاف واندلع تبادل حاد بين أفراد الأسرة.
هرع المفتش برامود ماكيشوار مع ضباط آخرين من شرطة رامتك إلى مكان الحادث وأخذوا أفراد العائلتين إلى مركز القسم.
وذكرت الصحيفة أن أفراد الأسرة هدأوا بمجرد وصولهم إلى مركز الشرطة ووافقوا على إلغاء العرس رغما عنهم.
 

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