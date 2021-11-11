شقيقة مرتكب جريمة الإسماعيلية تفجر مفاجأة عن اغتصابها من الضحية

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ما زالت الجريمة البشعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية تكشف عن مزيد من المفاجآت يومًا بعد يوم، حيث كشف محامي المجني عليه، عن تفاصيل الاستماع لأقوال شقيقة المتهم التي كشفت فيها عن مفاجآت.

وبحسب تصريحات المحامي لصحيفة الوطن، فإن شقيقة المتهم صرحت بأنه من متعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أن ما زعمه شقيقها حول اغتصابها ووالدتها من قبل المجني عليه غير صحيح وأنها لا تربطها ثمة علاقة قريبة أو بعيدة بالمجني عليه.

وكشفت شقيقة المتهم أن تصرفاته في الفترة الأخيرة تغيرت نتيجة لتعاطيه المواد المخدرة، وأن شقيقها كان يُعالج من الإدمان وخرج من المصحة قبل فترة قريبة من ارتكاب جريمته، وعاد لتعاطي المواد المخدرة مرة أخرى، كما أن تقرير الصحة النفسية أكد أن المتهم يتمتع بقواه العقلية السليمة والصحية.

وفي وقت سابق، كشف المتهم دوافع ارتكابه للجريمة قائلاً: “اللي حصل إني أنا كنت أعطيت أخته ماكينة شعر لتصليحها، وروحت بعد كدا أجيبها ودار بيني أنا وأخوها حوار كبير بسبب المكينة وتأخيرها في تصليحها، وقتها فكرت في قتله، والدم جري في عروقي وفي اليوم ده كنت شارب مخدرات وجبت السطور، وسكينة تانية ولما شفته مشيت وراه واتكلمنا قبل ما أضربه بالسطور ولما ضربته وطار مني في الشارع جريت وراه لحد ما وقع مني وفضلت أضرب فيه لحد ما قطعت راسه ولما الناس لمت عليا قلت موضوع أختي وأمي ده عشان أقدر أهرب من الناس”.