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أول قرار من المحكمة بشأن مرتكب جريمة «قطع الرأس» بالإسماعيلية

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المتهم
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الأربعاء، 03-11-2021 04:00 م

أصدرت محكمة الإسماعيلية الجزئية قرارا بحبس المتهم في قضية القتل التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، بطعنه لرجل بـ"ساطور" في أماكن متفرقة وعندما حاول المارة إيقافه، بدأ في التلويح بسلاح في يده لإرهابهم، ثم بدأ في الضرب على عنقه حتى فصل رأسه عن جسده، وحملها داخل كيس قمامة أسود اللون وتجول بها في الطريق العام، كما اعتدى على عدد من المواطنين آخرين في الشارع بشكل عشوائي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وغادر أهالي قاتل عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم الشهير بدبور، مرتكب جريمة الذبح الواقعة، وسط الكتلة السكنية بمحافظة الإسماعيلية، منزلهم، منذ وقوع الحادث.

وكانت قررت نيابة الإسماعيلية برئاسة حسن عادل رئيس النيابة العامة بنيابة تاني وثالث الإسماعيلية، 5 قرارات في قضية ذبح شخص، علي مرأي ومسمع المارة، وسط مدينة الإسماعيلية، حبس المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم الشهير بدبور، مرتكب الجريمة 15 يوم، علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٥٥٢٨ لسنة ٢٠٢١، علي ان يراعى التجديد في الميعاد.
كانت نيابة الإسماعيلية، قررت  انتداب الطبيب الشرعي إلى مستشفى الإسماعيلية العام  لفحص جسد القتيل احمد محمد صديق كاملا والتأكد من البصمة الوراثية وان الرأس المفصولة لنفس الجسد قبل إصدار قرار بتسليم جثمانه لذويه والتصريح بدفنه، عصر امس.
كما قررت النيابة اخذ عينتي دم وبول من المتهم لتحليلها والتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.


وواصلت النيابة قراراتها بانتداب خبير الأدلة الجنائية لفحص الأدلة التي عثر عليها بمسرح الجريمة.
 

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