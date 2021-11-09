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أول تعليق من مبروك عطية على فيديو اعتدائه على شاب داخل مسجد

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مبروك عطية
Native
الثلاثاء، 09-11-2021 12:14 م

علق، الداعية الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، على واقعة أثارها مقطع مصور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة بينه وبين أحد المصلين في مسجد.
وأوضح مبروك عطية، خلال بث مباشر له بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الواقعة كانت قبل 8 سنوات لافتًا إلى الفيديو المثار لا يتجاوز كونه مشادة كلامية.
وأضاف: كنت ألقي درسا دينيا في أحد المساجد، وكان يوجد شخص آخر كان يتحدث أثناء إلقاء الدرس فقلت له: “اسمع”، فرد : “مش سامع”، فقلت له :”تعالي هنا أمامي لكي تسمع، فرد الشخص أنا مش قادر أقوم”.
وأوضح عطية: “كان ردي عليه إنني قلت له آجي أشيلك أنا”.
وتابع :”هذه هي الحدوتة”.
وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل واسع فيديو لواقعة داخل أحد المساجد، للداعية مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، ترصد مشادة كلامية بينه وبين بعض الحضور داخل المسجد.
 

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