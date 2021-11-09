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جريمة الإسماعيلية تتكرر.. ذبح رجل أربعيني في أحد شوارع دمياط

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الثلاثاء، 09-11-2021 09:26 ص

فوجيء  أهالي منطقه الشبطانى التابعة لمركز قسم شرطة أول دمياط، بمشاجرة بين مواطن  يدعى إبراهيم الأسود، 45 سنة، وعدد من الأشخاص وتم التعدى  عليه بآلة حادة .
وعلى الفور، قام الأهالي بإبلاغ قوات الأمن واستدعاء رجال الإسعاف، وتحركت قوة أمنية من قسم شرطة أول دمياط لموقع الحادث، وأسفرت التحريات عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخص يدعى إبراهيم الأسود 45 سنة، عامل، وذلك بسبب خلافات بينهما.
وكثفت قوات الأمن جهودها لضبط الجناة ومرتكبي الواقعة، فيما تم نقل الضحية لمستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط عدد من الأشخاص، وجاري البحث عن الجاني مرتكب الواقعة، وتم اقتياد المتهمين لمقر قسم شرطة أول دمياط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكد شهود عيان أن أحد مرتكبي الواقعة اعتاد تناول المواد المخدرة، موضحين أنهم تفاجأوا بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الضحية بالطريق العام مذبوحا، ويفر هاربا، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.
 

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