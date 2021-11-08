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فيديو أثار الجدل.. مبروك عطية يعتدي على رجل داخل المسجد

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مبروك عطية
Native
الإثنين، 08-11-2021 01:41 م

أظهر مقطع فيديو لحظة تعدي الداعية الشيخ مبروك عطية، على أحد الأشخاص داخل المسجد بسبب حديثه أثناء خطبة يلقيها وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر الفيديو عطية في أحد الدروس التي يلقيها على مجموعة من الأشخاص أمامه بالمسجد، إلا أن أحدهم تحدث أثناء الدرس، الأمر الذي أزعجه، قائلا بصوت مرتفع: “يا جماعة فيه خلل هنا عاوز اعرفه.. أنت يا ابني ياللي بتتكلم مينفعش.. أول مرة في تاريخنا يحصل ده فيه إيه”.
وشوهد في الفيديو لحظة إصرار مبروك على الذهاب إليه، قائلا: “أنا لازم أروحله متعودتش أبقى قاعد كده، أقوم أروحله علشان أشوف الحدوته”.
وذهب الداعية إلى مجموعة الأشخاص الذين صدر من جهتهم الصوت، قائلا: “مين بقى اللي عاوز يفسد علينا علمنا.. أتخرصت دلوقتي؟”، ليجمعهم جميعا أمامه حتى يتمكن من رؤيتهم.
وأثناء عودته إلى موقعه مرة أخرى لمواصلة خطبته، فوجئ باعتراض أحد الرجال من الجهة الأخرى على أسلوبه، ليرد مبروك: “فيه حاجة هنا نشقر برضه، أجيلك أنا بدل ما تصوت علشان يمكن ترتاح نفسيا بتزعق تقول إيه؟”، قبل أن يحاول إخراجه برفعه للأعلى، مطالبا الجميع بحمله معه خارج المسجد.
 

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