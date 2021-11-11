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ماذا قالت زوجة ضحية جريمة الإسماعيلية في أول لقاء تليفزيوني؟

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زوجة الضحية
Native
الخميس، 11-11-2021 09:10 ص

روت جيهان مصطفى، زوجة المجني عليه في قضية الإسماعيلية، كواليس قتل زوجها، قائلة:" زوجي كان رايج يجيب الفطار لينا عادي، وفجأة لاقينا واحد جاي يقولنا إن في واحد بيذبح في زوجي في الخارج"، متابعة:" أول ما شوفته مرمي على الأرض مصدقتش".
وأضافت "جيهان مصطفى" خلال حوارها ببرنامج "من الجاني" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "زوجي ميعرفش القاتل وهو كان رايح يجيب فطار وحصل فيه كدا"، مسترسلة:" لما جالي خبر وفاته مكنتش مصدقة وبحسبهم بيهزروا".
ودخلت زوجة المجني عليه في حالة بكاء على الهواء، قائلة:" كان غلبان وميعرفش حد، كان رايح يجيب لينا اللقمة".
وقالت:" زوجي ميعرفش القاتل .. والقاتل صديق شقيق زوجي".
 قررت النيابة العامة برئاسة المستشار حسن عادل رئيس النيابة العامة بنيابة تاني وثالث الإسماعيلية، التصريح بدفن جثمان الضحية الذي تم ذبحه، في وسط مدينة الإسماعيلية.
واصطحب فريق من النيابة العامة، "دبور" المتهم بذبح شخص وفصل رأسه عن جسده، خلال دقائق من ارتكاب الواقعة، إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيل الواقعة في  حضور القيادات الأمنية ورجال النيابة العامة، حيث قام بتمثيل الجريمة بشكل كامل، بعد استماع النيابة العامة، لأقواله واقوال شهود عيان الواقعة.
وأدلى المتهم بقتل محمد الصادق، ٥٢ عام، مقيم البلابسة، بنطاق دائرة قسم شرطه ثان أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية، حول الجريمة.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.

 

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