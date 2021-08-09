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بالفيديو.. سر السبحة الحمراء في يد دلال عبدالعزيز دائمًا

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دلال عبدالعزيز
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الإثنين، 09-08-2021 10:26 ص

على مدى سنوات طويلة كانت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز تحرص في أي ظهور لها على الإمساك بـ «سبحة» حمراء.
وقالت الفنانة الراحلة في لقاء تليفزيونى سابق: أنها تعودت على الإمساك بالسبحة ما جعلها تحافظ على الورد اليومى كما كانت تردد الأذكار في أوقات فراغها حتى لو كان أثناء التصوير بين المشاهد أو أثناء استقلالها السيارة.
وأشارت إلى أن السبحة الحمراء هي الثانية بعد أن انقطعت سبحتها الأولى التي ظلت معها ما يقرب من 20 عاما وحتى بعدما انقطعت احتفظت بها وحاولت إصلاحها».
وأكدت: «إنها تشعر براحة نفسية كبيرة ودائما تتذكر جملة: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) لذلك تُسبح لله في جميع الأوقات.
 

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