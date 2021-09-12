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شاهد/ وفاء السعودية تتصدر الترند.. أول حلاقة في المملكة

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الأحد، 12-09-2021 04:01 م

تصدرت سيدة سعودية الترند في المملكة العربية السعودية بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وقيل أنها " أول حلاقة" في السعودية.
وتظهر في الفيديو الحلاقة، التي قيل إن اسمها وفاء، وهي تقص شعر طفل صغير، ونشره الناشط السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الرحمن المطيري. وتمارس وفاء مهنة الحلاقة في بيتها وتحلق شعر الأطفال فقط ولا تقص شعر الرجال او النساء، وتقوم بهذه الوظيفة بدعم من والدتها.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن وفاء "نموذج رائع لبنت الوطن.. كان حلم أن نشاهد (حلاقة سعودية) واليوم مع بنتنا وفاء تحقق وأصبح حقيقة، نحتاج مثل وفاء في أكثر من مدينة".

 

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