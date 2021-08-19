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شاهد.. لحظة تجريد مشهورة على "تيك توك" من ملابسها في الشارع

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Native
الخميس، 19-08-2021 09:48 ص
حالة من الغضب اجتحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو لمجموعة من الشباب بلغوا حوالي 400 شاب، وهم يعتدون على فتاة مشهورة على موقع التواصل "تيك توك" في باكستان ويجردونها من ملابسها.
ووقع الحادث في مدينة لاهور بشرق البلاد في باكستان عندما هاجم حشد من نحو 400 شخص الشابة وهي صانعة محتوى على "تيك توك" عندما كانت تقوم بتصوير مقطع مصور مع فريقها في متنزه وطني يوم السبت الماضي.
وانتشر مقطع مزعج للحادث بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار إدانة واسعة، وكانت الوسوم المتعلقة بالواقعة ضمن الأبرز على موقع "تويتر" في باكستان.
وقامت الشرطة بتسجيل قضية ضد 400 رجل وبدأت حملة بحث بمساعدة المقطع المصور.
وجدد ساسة ونشطاء حقوقيون ومشاهير وأفراد عاديون دعواتهم لحماية النساء في البلاد.
ووجه رئيس الوزراء عمران خان قائد الشرطة الإقليمية بإلقاء القبض على الجناة.
وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الباكستانية تقديم قدر أكبر من الحماية للنساء في الأماكن العامة.
 

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