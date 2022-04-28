شاهد.. هالة صدقي تدعو نيللي كريم لتناول وجبة الإفطار على عربة فول

الخميس، 28-04-2022
12:26 م
شاركت
الفنانة هالة صدقي
، متابعيها عبر حسابها في "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت
فيه، مع الفنانة نيللي كريم، أمام عربة فول مدمس في أحد أحياء منطقة مصر الجديدة.
وظهرت
الفنانة هالة صدقي
، وهي تقف بجوار صاحب العربة، وتطلب منه إعداد وجبة إفطار لها،
مكون من الفول المدمس و"الطرشي".
كما
ظهرت صدقي، وهي تمازح الفنانة نيللي كريم وتدعوها لتناول وجبة "الفول"
معها، وتقول لها: "عزماكي على الفطار، شوية فول، بدل يا حبيبتي ما أنتي
متبهدلة في المحاكم، متبهدلة يا أختي ومتمرمطة ومحتاجة تغذية، وفقر دم".
ومازحتها
أيضًا بقولها: "خلاص هجيب لك قطايف من عند واحدة صاحبتي قريبة هنا"، إلا
أن الأخيرة فضلت تناول وجبتها برفقة فريق العمل.
وأشارت
الفنانة خلال المقطع إلى أن عربة الفول، بالقرب من موقع تصوير أحد مشاهد مسلسل
"فاتن أمل حربي
" في منطقة مصر الجديدة.
شاهد الفيديو من هنا
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