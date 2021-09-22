شاهد.. مستشار الرئيس يحذر مما سيحدث خلال 10 أيام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدينمستشار الرئيس عبد الفتاح
السيسي لشوون الصحة، الوضع الوبائي في مصر فيما يخص جائحة فيروس كورونا، وموعد دخول
مصر في ذروة الموجة الرابعة.
وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم،
المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن خلال أسبوعين أو 10 أيام سندخل
في ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.
وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدينمستشار الرئيس عبد الفتاح
السيسي لشوون الصحة، أنه :"الحمد الله نسب الوفيات ليست عالية ولكن فى زيادة فى
عدد الإصابات وهذا معناه أننا مستمرين في الموجة الرابعة".
وأضاف محمد عوض تاج الدين، أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات
بفيروس كورونا في مصر، متابعا أن هذا الأمر يتطلب منا الالتزام بالإجراءات الاحترازية
وارتداء الكمامة بشكل أكثر خلال الفترة الحالية.
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدينمستشار الرئيس عبد الفتاح
السيسي لشوون الصحة، أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى
أن مصر تعاملت مع 3 موجات سابقة واستطاعت الدولة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى
والحكومة المصرية احتواء هذه الموجات الثلاثة.