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تحذير خطير.. لا تغسلوا الدجاج واللحوم قبل طبخها

هل-غسل-الدجاج-سم-قاتل-؟1
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الأربعاء، 22-09-2021 03:32 م

حسم مجموعة من الأطباء والعلماء الجدل بشأن، غسل الدجاج واللحوم قبل طبخها من عدمه.
وحذر عدد من الأطباء من غسل الدجاج واللحوم قبل طبخها لأسباب عديدة ، أبرزها المخاوف من انتشار أي بكتيريا ضارة.
وأوصت اختصاصية التغذية السريرية في مؤسسة “مايو كلينيك”، أنيا هيل، بعدم غسل اللحوم والدجاج قبل الطهو ، منعاً لانتشار البكتيريا الضارة في المطبخ ، من زيادة خطر انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء حيث يمكن للدجاج النيء وعصائره أن تحمل بكتيريا ضارة مثل العطيفة أو السالمونيلا، وكلاهما يمكن أن يسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية.
كما أنه عند غسل الدجاج النيء تحت الماء الجاري، هناك خطر تناثر الماء الذي يحمل هذه العصائر وبالتالي البكتيريا حول الحوض وأدوات المائدة والطعام القريب، بحسب موقع “Health Essentials”.
وأوضح الموقع أنه يمكن تقليل تلك العصائر قبل الطهي، إذ يمكن تنشيف الدواجن النيئة بمنشفة ورقية طالما يتخلص منها بشكل صحيح.
 

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