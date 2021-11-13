السبت 13 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«كان عايز يشيلها».. زوج منة عرفة يكشف سبب أزمة محمد نجاتي وزوجته

بعد تحرك البرلمان ضدها.. أول تعليق لـ إلهام شاهين على «الساقطة الفاضلة»

موعد «غريب» لمباراة المنتخب ضد الجابون

إلهام شاهين تثير الجدل بـ« العاهرة الفاضلة»

ترند السعودية.. زوجة تهرب في «ليلة دخلتها» (فيديو)

العقارب والثعابين تخرج من جحورها وتهاجم أهالي أسوان.. ماذا يحدث؟

أكرم توفيق خارج تشكيلة مباراة الجابون القادمة.. تعرف على السبب

شاهده في وضع مخل مع سيدة.. جريمة جديدة تهز الإسماعيلية

الملك سلمان يمنح 15 شخصية الجنسية السعودية.. تعرف عليهم

تفاصيل محاولة اغتيال سفير السعودية في لبنان

ADS
 

شاهد.. محمد صلاح يتسبب في اقتحام جماهير أنجولا ملعب المباراة

Capture
ا
Native
السبت، 13-11-2021 10:48 ص

شهدت مباراة منتخب مصر وأنجولا ، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، أمس الجمعة ، العديد من المواقف منها اقتحام الجمهور الملعب أكثر من مرة ، ووقوع مشادات بين اللاعبين .
وكان تسبب بعض المُشجعين في توقف المباراة ، حيث اقتحم ثلاثة مشجعين من منتخب أنجولا الملعب للتصوير مع لاعب منتخب مصر وليفربول ” محمد صلاح ” .

كما تعرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، للاعتداء من قبل أحد لاعبي المنتخب الأنجولي ، وتدخل اللاعب محمد صلاح، وعدد من اللاعبين لفض الاشتباك، وتهدئة الأمر بشكل أفضل .

يذكر أن محمد صلاح، أهدر فرصة هدف للمنتخب المصري أمام أنجولا في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من المباراة ، وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بعد التعادل 2-2 أمام أنجولا .
 

إقرأ ايضا

36d186f55a47d418dd7bd4cba2414287

«كان عايز يشيلها».. زوج منة عرفة يكشف سبب أزمة محمد نجاتي وزوجته

1047412723_0_0_2986_1616_1000x541_80_0_0_4588dc7f3bf85529ee1fff46385b5220

بعد تحرك البرلمان ضدها.. أول تعليق لـ إلهام شاهين على «الساقطة الفاضلة»

202012200428402840

إلهام شاهين تثير الجدل بـ« العاهرة الفاضلة»

أخبار متعلقة

Capture

«كلوب» ينشر صورة نجمي ليفربول أثناء صلاتهما في المسجد.. أين «صلاح»؟

download

لصوص لكن أغبياء.. أغرب حوادث السرقة وهكذا فضحوا أنفسهم

28543-690-(1)

«صلاح» يقود ليفربول لدهس مانشيستر يونايتد بخماسية نظيفة "تفاصيل"

Capture

مصر تطلق سراح «روبوت» بعد اعتقال 10 أيام

_109927233_gettyimages-694922452

«الشرقية للدخان»: المصريون شربوا 94 مليار سيجارة هذا العام

5790-70

مفاجأة.. صورة لـ كيم كاردشيان تكشف عن سرقة تابوت أثرى من مصر