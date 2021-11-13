شاهد.. محمد صلاح يتسبب في اقتحام جماهير أنجولا ملعب المباراة
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Native
السبت، 13-11-202110:48 ص
شهدت مباراة منتخب مصر وأنجولا ، في الجولة الخامسة من التصفيات
الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، أمس الجمعة ، العديد من المواقف منها اقتحام
الجمهور الملعب أكثر من مرة ، ووقوع مشادات بين اللاعبين .
وكان تسبب بعض المُشجعين في توقف المباراة ، حيث اقتحم ثلاثة
مشجعين من منتخب أنجولا الملعب للتصوير مع لاعب منتخب مصر وليفربول ” محمد صلاح ”
.
كما تعرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر،
للاعتداء من قبل أحد لاعبي المنتخب الأنجولي ، وتدخل اللاعب محمد صلاح، وعدد
من اللاعبين لفض الاشتباك، وتهدئة الأمر بشكل أفضل .
يذكر أن محمد صلاح، أهدر فرصة هدف للمنتخب المصري أمام أنجولا
في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من المباراة ، وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة
للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بعد التعادل 2-2 أمام أنجولا .