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«الشرقية للدخان»: المصريون شربوا 94 مليار سيجارة هذا العام

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سيجارة
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الأربعاء، 20-10-2021 03:50 م

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" المنتج الوحيد للسجائر في مصر ارتفاع انتاجها بواقع 10 مليارات سيجارة زيادة خلال عام، حيث أنتجت الشركة 94 مليار سيجارة خلال 2020-2021.
وكشف تقرير للشركة مرسل إلى البورصة، عن ارتفاع المبيعات من السجائر 8 مليارات سيجارة خلال عام، حيث باعت الشركة 69 مليار سيجارة في السوق المحلية العام المالي الماضي مقارنة بـ61 مليار سيجارة العام السابق له، بينما تراجعت مبيعات "المعسل" 120 مليون طن، لتبيع الشركة 968 مليون طن مقارنة بـ1088 مليون في 2019-2020.
وبدأت شركات السجائر العاملة في مصر، تطبيق زيادة في أسعار السجائر لصالح التأمين الصحي الشامل منذ يوليو الماضي، وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2، الصادر في يوليو عام 2018، الذي نصّ على تحصيل 75 قرشا على كل علبة سجائر مُباعة في الأسواق المحلية سواء السجائر من الأصناف المحلية أو الأجنبية.
وكانت الشركة الشرقية للدخان أولى الشركات التي أعلنت زيادة أسعار السجائر في يوليو الماضي بقيمة جنيه واحد لأصناف عدة، منها "مونديال سويتش" لتصبح بقيمة 24 جنيهًا، وعلبة سجائر بوكس التي وصلت إلى 11 جنيهًا، وبوسطن، وبلومنت اللتان ارتفعتا إلى 18.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار السجائر، كليوباترا كينج سايز إلى 17.5 جنيه.
 

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