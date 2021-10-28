الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

لصوص لكن أغبياء.. أغرب حوادث السرقة وهكذا فضحوا أنفسهم

download
لص
Native
الخميس، 28-10-2021 02:07 م

" ومن الغباء ما فضح".. هكذا يمكن أن نطلق على سقوط لصين تخصصا في سرقة الهواتف خلال الأيام الماضية، بعد أن تم ضبطهما نتيجة ظهور وجوههم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غباء تعاملهم مع الهواتف المسروقة.
البداية كانت مع سارق هاتف أحد الصحفيين أثناء قيامه ببث مباشر على الطريق الدائري بالقاهرة، حيث مر سريعا بجوار الصحفي أثناء قيامه بالتصوير، وكان مستقلًا دراجة نارية حيث خطف الهاتف من يد الصحفي وفر هاربًا.
لكن القدر أراد له أن يكتب نهايته فلم يخطر بباله أن يغلق الهاتف وترك البث المباشر يعمل حتى ظهر وجهه في الكاميرا، وأصبح "أشهر حرامي" في مصر بعد أن تحدثت عنه جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية.


وبعد ساعات من تحديد هويته تمكنت قوات المن من إلقاء القبض عليه وعلى التاجر الذي باع له الهاتف، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.


وفي واقعة أكثر "غباءً" من سابقتها، أقدم حرامي بمحافظة سوهاج على سرقة محفظة وهاتف محمول من أحد التجار مستغلًا نومه في أحد الموالد الشعبية، لكنه وبكل غباء نسى أن حساب "فيسبوك" المفتوح على الهاتف المسروق ليس ملكه ونشر صوره الشخصية على حساب "الفيس" التابع للضحية، ليصبح هو الآخر "الحرامي المشهور"، وبعد توجهه إلى أحد المحال لبيعه اكتشف البائع الواقعة وتم ضبطه من قبل الأهالي وإبلاغ الأمن الذي حضر وألقى القبض عليه وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه.




 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

Capture

مصر تطلق سراح «روبوت» بعد اعتقال 10 أيام

_109927233_gettyimages-694922452

«الشرقية للدخان»: المصريون شربوا 94 مليار سيجارة هذا العام

5790-70

مفاجأة.. صورة لـ كيم كاردشيان تكشف عن سرقة تابوت أثرى من مصر

download

إعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للسيول

20210619100021021

زلزال يضرب مصر وفلسطين وتركيا وإسرائيل ولبنان

download

شاهد.. ظهور كائن غريب في البحر الأحمر