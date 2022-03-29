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قطر تعلن ضخ 5 مليارات دولار في مصر

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الثلاثاء، 29-03-2022 12:38 م

أعلنت وسائل الإعلام، وجود اتفاق بين مصر وقطر على ضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.
 

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