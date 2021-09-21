ابنة احلام تخطف الأنظار بعد ان أصبحت شابة جميلة

الثلاثاء، 21-09-2021
10:47 ص
تفاعل المتابعون مع صورة نشرتها الفنانة
الإماراتية
أحلام في حسابها
الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت فيها ابنة
ها الكبرى فاطمة الهاجري،
وعلقت عليها: "فطونتي بنتي ما شاء الله".
وخطفت فاطمة أنظار الجمهور، رغم وضعها قناع الوجه وقاية من فيروس كورونا، حيث
بدت شابة تخطت والدتها في الطول، وأعرب المتابعون عن إعجابهم بها وتغزلوا بجمالها.
كما عبر أحدهم عن صدمته إذ قال: "صدمة تو ادري ان عندها بنت احسب بس فاهد هو
الوحيد عندها"، لترد عليها إحدى المتابعات "عندها بنتين لولوه".
وقالت أخرى: "ماشاء الله عليك وعليها".