وفاة رجل الأعمال السعودي عبدالله السبيعي

الخميس، 27-05-2021
08:23 م
محمد فضل
توفي اليوم الخميس، رجل الأعمال السعودي الشيخ عبدالله السبيعي
عن عمر ناهز 100 عام.
ونعت مؤسسة عبدالله السبيعي
الخيرية، وفاة
مؤسسها ، مبينة أنه أفنى عمره في البر، والخير، والعطاء والإحسان.
وقد ولد الشيخ عبدالله السبيعي
عام 1921 م، في مينة عنيزة، وهو مؤسس شركة عبدالله إبراهيم محمد السبيعي (إيمز) القابضة والتي تملك وتدير مشاريع متنوّعة من الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري، والصناعي، والتعليمي، وقطاع التجزئة ، والفندقة، وقطاع الاستثمارات المالية.
وأسس السبيعي مع أخيه الراحل الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي الذي توفي عام 2017، “بنك البلاد”.
واشتهر الشيخ وشقيقه بأعمال البر والخير، وأسسا معًا واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية.